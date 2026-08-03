Очередь на въезд в Калининград достигла 19 часов

Польская сторона ужесточила правила, в связи с этим автолюбителям приходится стоять в ожидании досмотра до 19 часов, рассказала представительница пресс-службы калининградской таможни. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. Ажиотаж связан в тем, добавила она, что в некоторых землях Германии в понедельник, 3 августа, начались летние каникулы, а у многих граждан ФРГ родственники проживают в России.

Туристы ждут въезда в Калининградскую область по 18-19 часов в районе пункта пропуска Мамоново со стороны Польши, отметила представительница таможни.

Собеседница агентства уточнила, что «в Багратионовске полегче немножко, и в Чернышевском на границе с Литвой тоже полегче обстановка».

По ее данным, путешественников с большим багажом могут «выдернуть» в бокс углубленного досмотра. Она пояснила, что процедуры в таком случае занимают несколько часов.

В пресс-службе заметили также, что российская таможня работает в штатном режиме. Кроме того, если заранее заполнить документы, то можно сократить время пребывания на границе.