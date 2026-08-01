Следопыт объяснил, почему Усольцевых никогда не найдут

Дальнейшие поиски семьи Усольцевых, пропавшей без вести в красноярской тайге, являются бессмысленными. Так считает исследователь Валентин Дегтерев, передает aif.ru.

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Специалист считает, что поиски не приведут к успеху, поскольку местность полностью изменилась.

«Сейчас искать уже бесполезно — там все заросло, даже при всем желании не найти… Поэтому найти невозможно — это тайга», — заявил Дегтерев.

Он допускает, что глава семьи Сергей Усольцев жив, но жена и ребенок наверняка погибли где-то недалеко от поселка. Дегтерев «уверен в этом почти на сто процентов». По его мнению, это связано с активностью телефонов и соцсетей после исчезновения.

Следопыт привел в пример недавнюю трагедию под Красноярском, где девушку нашли лишь спустя полгода в овраге, который несколько раз прочесывали зимой. Скелетированные останки обнаружили в овраге. Зимой его проверяли много раз, но не увидели тело под снегом. Все это произошло в городской черте, а Усольцевы исчезли в тайге, где шансы обнаружить пропавших намного меньше.

Дегтерев отметил, что история Усольцевых стала для него личной трагедией.

«Сердце болит за них. Конечно, очень хотелось бы, чтобы они нашлись, пусть живут где угодно, но, к сожалению, надежды мало», — сказал исследователь.

Ранее стало известно, что Сергей Усольцев до исчезновения несколько раз менял паспорта.