Артемий Лебедев обратился к Павлу Дурову*

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к основателю Telegram Павлу Дурову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за потенциально опасной функции мессенджера. О ней блогер рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я хочу обратиться к Павлу Дурову и сказать, что он встроил одну очень опасную фичу. Дело в том, что под постом теперь есть реакции, и первая реакция — звезда, ты можешь подарить звезду какому-нибудь челу. (...) Проблема только в том, что ты иногда бываешь подписан на вражеские каналы. И если у тебя случайно палец соскочил и нажал на эту звезду, получается, что ты подарил деньги террористам», — обратил внимание предпринимателя на опасную функцию Лебедев.

Он также отметил, что забрать случайно подаренную виртуальную валюту невозможно. Лебедев выразил опасение, что в случае, если телефон человека будут проверять спецслужбы, эта операция может стать основанием для уголовного дела.

В Госдуме ответили на ироничный пост Дурова*

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России предпринимателя обвинили в содействии терроризму. По данным следствия, Telegram не удалял многочисленные группы, каналы и боты, которые использовались для организации терактов, диверсий и других преступлений в России.