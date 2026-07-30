Евгений Тепляков устроил скандал в МГУ — многодетного отца расстроило то, что вуз отказался принимать документы его «одаренных детей» — 14-летней Алисы и 12-летнего Хеймдаля. Об этом пишет «СтарХит».

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По данным портала, мужчина пожелал подать документы Алисы в магистратуру психфака МГУ, а Хеймдаля — в бакалавриат. Вместе с тем, приемная комиссия отказалась принимать документы несовершеннолетних Тепляковых.

«Вызвали полицию, происходит абсолютнейший цирк. Сотрудники приемной комиссии просто сбегают, им очень страшно. Они все это время сидели в закрытом кабинете. Передо мной прямо закрыли дверь», — прокомментировал ситуацию Тепляков-старший.

Сотрудник вуза отметил, в свою очередь, что мужчина ведет несанкционированную видеосъемку, «пугает сотрудников». Также он напомнил многодетному отцу, что у него дома без присмотра остались несовершеннолетние дети.

Позже замдекана факультета Артем Ковалев прокомментировал инцидент, подчеркнув, что все действия приемной комиссии были совершены в рамках закона.

«Он пытался прорваться в кабинет приемной комиссии, несмотря на наши объяснения, что зачисление в магистратуру в 14 лет невозможно, особенно учитывая, что в 2022 году Алиса не смогла закончить даже первый курс из-за сложности программы», — разъяснил ученый.

Ранее сообщалось, что Тепляков-старший в 2022-2026 годах неоднократно подавал документы Хеймдаля в различные российские вузы.

Вместе с тем, все попытки оказывались безуспешными: учебные заведения отказывались принять мальчика в связи с низкими результатами ЕГЭ и проблемой с документами — он появился на свет в Китае и родители до сих пор не оформили на него российское свидетельство о рождении.