В аэропорту Калининграда задерживаются 39 рейсов

Порядка 40 рейсов в аэропорту Храброво задерживаются на прилет и вылет, следует из данных онлайн-табло.

Изменения в расписании коснулись бортов в Санкт-Петербург, Москву и обратно, а также рейсов из Казани, Екатеринбурга и Перми.

Как сообщает Росавиация, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на маршрутах воздушного движения в Калининград и из него. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.