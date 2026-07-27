В аэропорту Сочи задержали более 60 рейсов

Вылет и прилет 63 рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет задерживаются 32 рейса, в том числе по одному в Киров, Новый Уренгой, Ереван, Салехард, Челябинск, Архангельск, Нижний Новгород, Сыктывкар, Омск, Нижнекамск и Нижневартовск, Томск, по два - в Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург и Тюмень, по три - в Казань. Восемь рейсов задерживаются в Москву. Время задержек составляет от одного до пяти часов. Так, рейс из Сочи в Томск задерживается на один час, в Нижневартовск - на два часа, в Нижнекамск - на два часа.

На прилет задержан еще 31 рейс, в том числе по одному из Новосибирска, Тюмени, Тбилиси (Грузия), Магнитогорска, Сургута, Еревана, Кирова, Челябинска, Нижнего Новгорода и Нижнекамска, по два - из Уфы, Омска и Самары, по три - из Казани, по четыре - из Екатеринбурга. Семь рейсов задерживаются из Москвы. Время задержек составляет от одного часа до пяти часов. Так, рейс из Нижнекамска в Сочи задерживается на два часа, из Нижнего Новгорода - на три часа, из Еревана - на два часа.

Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В последний раз ограничения были введены в 07:46 мск и были сняты в 09:24 мск. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.