Путин дал совет, как всегда быть в форме
Президент России Владимир Путин посоветовал не расходовать силы зря, экономить их, чтобы всегда оставаться в строю.
Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. Главу государства спросили, есть ли у него секрет, как быстро прийти в себя, когда совсем уже не осталось сил.
"Силы надо экономить, чтобы всегда быть в строю", - отреагировал Путин. И рассказал еще несколько секретов. Среди них - спорт, сбалансированный режим дня, любимые дела, в том числе прослушивание музыки.