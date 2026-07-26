Путин дал совет, как всегда быть в форме

Президент России Владимир Путин посоветовал не расходовать силы зря, экономить их, чтобы всегда оставаться в строю.

Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. Главу государства спросили, есть ли у него секрет, как быстро прийти в себя, когда совсем уже не осталось сил.