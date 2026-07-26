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Путин дал совет, как всегда быть в форме

ТАСС

Президент России Владимир Путин посоветовал не расходовать силы зря, экономить их, чтобы всегда оставаться в строю.

Путин дал совет, как всегда быть в форме
© ТАСС

Речь об этом зашла на встрече с военнослужащими ВМФ. Главу государства спросили, есть ли у него секрет, как быстро прийти в себя, когда совсем уже не осталось сил.

"Силы надо экономить, чтобы всегда быть в строю", - отреагировал Путин. И рассказал еще несколько секретов. Среди них - спорт, сбалансированный режим дня, любимые дела, в том числе прослушивание музыки.

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