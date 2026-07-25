«Горный призрак» попал на видео в Осетии

Очевидцы в Осетии сумели снять на видео необычную иллюзию, которая веками будоражила человечество. Она называется «горный призрак», сообщает канал Mash.

На кадрах видно, что на склоне стоит настоящая человеческая тень, похожая на привидение. Она окружена мистическим ореолом.

Горный (или броккенский) призрак — это редкое атмосферное оптическое явление. Оно наблюдается, когда человек встает на склоне спиной к низкому солнцу. Впереди должна быть плотная стена тумана. Тень человека проецируется на нее и превращается в «гигантскую парящую фигуру с радужным свечением».

Силуэт может шевелиться, менять размеры и пропорции, даже если человек стоит неподвижно. Это происходит из-за непрерывного движения облаков и изменения плотности тумана.

Своё официальное название феномен получил в честь немецкого пика Броккен в горах Гарц. Там часто бывают туманы, и местные жители веками наблюдают «призраков». Это создало целый пласт легенд о горных духах.

Ранее сообщалось, что жители Саратова также наблюдали в небе необычный феномен.