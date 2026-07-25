В Омске открыли памятник Высоцкому

В Культурной столице этого года, в Омске, открыли памятник Владимиру Высоцкому. Церемонию приурочили к годовщине смерти поэта и актера - ровно 46 лет назад он скоропостижно скончался в Москве.

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В Омске автора "Охоты на волков" и других бессмертных песен и стихотворений никогда не было, однако, как отмечалось на церемонии, это не имеет значения, ведь Высоцкий был и остается голосом целой эпохи, "чье творчество и спустя десятилетия продолжает помогать людям осмысливать историю страны и понимать характер народа".

Памятник изображает Высоцкого с семиструнной гитарой, сидящим на скале. Автор бронзовой композиции - омский скульптор Виктор Костенко - рассказал, что образ навеян ему песней "Высота".

Дополняют скульптуру театральные маски, череп Гамлета и занавес, что отсылает к знаменитому шекспировскому спектаклю Юрия Любимова, где Высоцкий играл главную роль.

Интересно, что рядом с памятником установили интерактивный информационный терминал. Он подключен к сайту музея "Дом Высоцкого на Таганке", что дает возможность на месте прослушать песни Владимира Семеновича и подробнее узнать о биографии кумира.

Монумент установлен в Воскресенском сквере Омска, это самый центр города.

А где еще в России можно увидеть памятники Владимиру Высоцкому?

Впервые поэта в бронзе увековечили в ростовском Волгодонске в 1984 году. Правда, формально это не отдельный монумент, а часть фонтана в сквере Машиностроителей, да и в документах Высоцкий не упоминался. Но горожане сразу же признали в бронзовом мужчине с гитарой - любимого поэта и актера, а в девушке в длинном платье - его жену, актрису Марину Влади, поэтому в народе фонтан быстро прозвали памятником Высоцкому и Влади.

Первый же официальный памятник Высоцкому появился позже - в 1988 году во внутреннем дворике Театра на Таганке. Ну а один из самых известных - на Страстном бульваре у Петровских ворот в Москве - открыли в 1995 году, к 15-й годовщине смерти поэта.

Также памятник Высоцкому и Влади есть в Екатеринбурге, его открыли в феврале 2006 года. Скульптуру установили рядом с главным входом в торгово-развлекательный центр "Антей". Выбор пал на эту точку не случайно: напротив находится гостиница "Большой Урал", где Высоцкий останавливался во время гастролей в Свердловске в 1962 году. На церемонии открытия были Никита Высоцкий, артисты Валерий Золотухин и Александр Филиппенко. Марину Влади тоже приглашали, но она не прилетела. На памятнике она побывала позже, во время своих гастролей в уральской столице.

Также памятнике Высоцкому можно увидеть во Владивостоке, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Мелитополе и многих других городах России.