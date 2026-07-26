Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург пообщался с жителями города, передает корреспондент ТАСС.

26 июля у главы государства была обширная программа. По ее завершении кортеж Путина уже было тронулся с места, но затем президент вышел из авто и поговорил с людьми, собравшимися на набережной Невы рядом с Дворцовым мостом.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Так, в Адмиралтействе он наградил военнослужащих и заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией.