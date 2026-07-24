Весь Черноморский район Крыма включили в зону ЧС

Весь Черноморский район в Крыму официально включен в зону ЧС, сообщила в эфире телеканала "Крым 24" зампред Совета министров Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

© Российская Газета

"Сегодня весь Черноморский район включен в зону ЧС, определены границы всех сел по нарушению жизнедеятельности, поэтому сегодня уже в Черноморском районе работают по всем селам комиссии по приему заявлений", - пояснила Романовская.

Речь идет районах, где у людей есть проблемы ввиду продолжительных отключений электроэнергии и водоснабжения. В этом случае они имеют право подавать заявление на компенсацию и соцвыплаты.

В начале недели глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что региону из федерального бюджета выделят пять миллиардов рублей на компенсации жителям, у которых более 48 часов не было света. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей.

ЧС в Крыму сегодня: новые атаки, шторм и ситуация с бензином

Помощь положена и тем, у кого двое суток подряд не было воды. Заявления на компенсации подаются через портал госуслуг.

Необходимое условие - подтверждение факта проживания в Крыму в период действия ЧС и отсутствие снабжения по конкретному адресу. Все это устанавливает и проверяет комиссия из муниципалитета, которая приходит к заявителю домой.