Эксперт оценил новые ограничения для мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому мигранты не смогут получать российское гражданство или право на проживание в стране, если у них есть непогашенная или неснятая судимость за совершение любого преступления. Будут ли принятые меры эффективны, рассказал миграционный эксперт Вадим Коженов.

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Специалист напомнил, что законодательство уже регулирует порядок получения гражданства для подобной категории мигрантов.

— У нас 5 ноября прошлого года вышел указ президента номер 821, в котором четко сказано, что вид на жительство и гражданство сейчас дается через заключение военного контракта. Соответственно, заключают всем, кто сидит в тюрьмах, за разные преступления, они идут на СВО и после этого получают гражданство, — подчеркнул Коженов.

По словам специалиста, новые меры не затронут людей, которые приезжают в страну по патентам на работу, передает Радио «Комсомольская правда».

Помимо этого, Государственная дума во вторник, 21 июля, расширила список административных нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Список пополнила дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, а также отношение к религии и нарушения, связанные с экстремизмом.