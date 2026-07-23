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Аномальные осадки обрушились на российский курорт

Lenta.ru

В четверг, 23 июля, на Ялту за несколько часов обрушилась месячная норма осадков.

Аномальные осадки обрушились на российский курорт
© РИА Новости

Об аномальных дождях на российском курорте сообщает директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня выпало 34 миллиметра осадков, это месячная норма. А всего с начала месяца в Ялте выпало уже 2,6 месячной нормы», — уточнила синоптик.

Мощные осадки в виде дождя и града также зафиксировали на метеостанции в поселке Никита под Ялтой — там выпало 39 миллиметров. В других частях полуострова прошли дожди меньшей интенсивности: в Евпатории выпало 12 миллиметров осадков, в Черноморском районе — 10 миллиметров, в Раздольненском районе — 5 миллиметров, а в Симферополе — 4 миллиметра.

Ранее над Черным морем в Анапе заметили смерчи. По прогнозам метеорологов, опасное явление россияне могут наблюдать над морем на участке от Анапы до Магри с четверга по воскресенье, 23-26 июля.