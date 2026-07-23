Необычные «спагетти»-предсказатели выросли в России

В заповедных лесах под Челябинском выросли необычные «спагетти», ставшие предсказателями ранней осени. Об этом сообщается на странице национального парка «Таганай» во «ВКонтакте».

За «спагетти» обычно принимают макрофитулу — это гриб-сапрофит, питающийся отмершими органическими остатками. На перепревшей хвое в местных лесах такие «спагетти» специалисты «Таганая» заметили раньше срока. Все это, согласно преданиям и традициям, означает ранний приход осени.

Тем не менее специалисты отметили, что рады появлению гриба. Он, как сообщается, стал новым видом в списке макромицетов парка. Также известно, что макрофитулу можно есть, хотя в целом она не обладает какими-то «выдающимися качествами».

Ранее в Челябинской области встретили непристойный гриб с очень неприятным запахом. Речь шла о редком Мутинусе Равенелли. Также в российском регионе любительнице тихой охоты попался необычный «Аленький цветочек».

Тем временем в Новосибирской области местная жительница пошла в лес и неожиданно нашла «волчье молоко». Вскоре после этого россиянка ужаснулась.