У Тепляковых появится десятый ребенок

Семья Тепляковых вновь оказалась в центре внимания: глава семейства Евгений Тепляков рассказал в YouTube-канале, что они с супругой Натальей ждут десятого ребенка.

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Мужчина отметил, что семья продолжает жить по собственной системе воспитания и образования, в которой дети осваивают школьную программу значительно быстрее сверстников.

Ранее сообщалось, что много лет назад москвичи Евгений и Наталья решили обучать детей дома и максимально ускорять их развитие.

В 2021 году их дочь Алиса Теплякова получила аттестат за 11-й класс, сдав ЕГЭ в возрасте восьми лет. После этого она поступила на психологический факультет МГУ. В СМИ ее называли самой юной студенткой одного из ведущих университетов страны.

История с МГУ закончилась судом и громким скандалом. Девочка перешла в Российский государственный гуманитарный университет, закончила его в 2026 году, стала дипломированным педагогом-психологом.

В настоящее время в семье воспитываются девять детей. Младший, сын по имени Альрик Финист Ольрион, родился летом 2024 года. Помимо Алисы и Альрика, у Тепляковых растут Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман.