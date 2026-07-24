Российский регион накрыло пеплом

Поселок Ключи на Камчатке накрыло пеплом после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

О небольшом пеплопаде сообщил руководитель вулканостанции в российском регионе Юрий Демянчук.

В субботу, 18 июля, вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 12 километров. Несколькими днями ранее во время извержения также образовался столб пепла высотой до 10,5 километра над уровнем моря. Такая активность вулкана создала опасность для международных и низколетящих самолетов. Тогда код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего «красного».

В начале июля облако пепла после извержения вулкана Шивелуч накрыло Петропавловск-Камчатский и главный аэропорт региона в Елизове.