Граф Петр Шереметев госпитализирован в Москве

Граф Петр Шереметев госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной медицинского учреждения.

«Пациент находится в диагностическом отделении. Пока еще идет диагностика», – сказал собеседник агентства.

Петр Шереметев – архитектор, меценат и общественный деятель, глава графского рода Шереметевых. Он возглавляет Российское музыкальное общество во Франции и является ректором Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова. В ноябре 2025 года Шереметев вместе с супругой переехал из Франции в Россию.