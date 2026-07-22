В Сочи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при атаке БПЛА

Пострадавшую при атаке БПЛА в Сочи девочку планируют выписать на неделе. Об этом сообщили журналистам в городской администрации, пишет ТАСС.

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии юной пациентки. Она обеспечена всех необходимым лечением и проходит антибактериальную терапию.

«Выписка планируется в ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

Накануне оперштаб Кубани сообщил, что семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков беспилотника в Сочи. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет, уточнили в оперштабе. Отмечается, что обломки вражеского упали на территории храма в Центральном районе Сочи.