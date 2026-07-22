Тысячи россиян лишились света

Во Владивостоке тысячи людей лишились света из-за аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 22 июля, на подстанции «Улисс». В результате без электричества остались более 13 тысяч россиян. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая и Окатовая.

В надзорном ведомстве отметили, что будут контролировать проведение аварийно-восстановительных работ.

«Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии», — говорится в публикации.

Тысячи жителей российского региона остались без света

Ранее без света остались тысячи жителей Алтайского края. Причиной стал мощный шторм, который обрушился на российский регион. После удара стихии электроснабжения лишились 44 населенных пункта и более 6 тысяч домов в Краснощековском и Чарышском районах.