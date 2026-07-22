Театр Константина Богомолова намерен судиться с подрядчиком

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что Театр на Малой Бронной обратился с иском в суд. По данным канала, театр хочет взыскать с подрядчика более двух миллионов рублей.

По информации «Звездача», исковое заявление подано против компании, которая занималась строительно-монтажными работами. Сумма претензий составляет 2 миллиона 242 тысячи 827 рублей 38 копеек.

По данным Telegram-канала, в иске идет речь о ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда. Разбираться в деталях спора и определять обоснованность финансовых требований будет Арбитражный суд.

Летом 2019 года режиссер Константин Богомолов вступил в должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Несколько лет назад в театре были проведены ремонтно-реставрационные работы.