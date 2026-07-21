Умер художник Владимир Пименов

Народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Пименов умер 20 июля после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе академии. Мастеру было 85 лет.

"Владимир Сергеевич Пименов умер 20 июля. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь", - поделился собеседник агентства.

О мастере

Пименов родился 1 февраля 1941 года в Зарайске. Свой творческий путь он начал в Рязанском художественном училище, а после проходил обучение во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). Занимался анимацией, в 1972 году был направлен на киностудию "Беларусьфильм" в качестве исполняющего обязанности режиссера мультипликационного фильма.

В официальном Telegram-канале РАХ отметили, что творчество Пименова представляет собой "искренний и проникновенный рассказ о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании". Так, особой темой его творчества стал родной город Зарайск, которому посвящены циклы "Семейная хроника", "Зарайская среда обитания", "Стрелецкая слобода" и другие.