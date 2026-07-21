Воспитательница детсада избила воспитанника за незнание букв

В социальных сетях Ингушетии появилось шокирующее видео из частного детского сада, расположенного в селе Кантышево. На записи видно, как воспитательница во время занятия показывает ручкой на тетрадь и требует от мальчика назвать букву. Когда ребёнок не отвечает, женщина дважды с силой бьёт его по голове. Особенность ситуации в том, что пострадавший ребёнок - особенный, и его реакция на происходящее вызывает особую тревогу. Об этом пишет тг-канал Mash Gor.

© Московский Комсомолец

Ролик моментально разлетелся по местным пабликам и вызвал бурное возмущение у пользователей. Многие родители выразили негодование жестокостью педагога по отношению к малышу. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. Прокуратура республики уже начала доследственную проверку по факту инцидента. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, руководство детского сада приняло кадровое решение: воспитательница, допустившая рукоприкладство, уже уволена. Администрация учреждения пока не даёт официальных комментариев, однако, судя по оперативности увольнения, в саду признают серьёзность нарушения. Родители других воспитанников также выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Теперь прокуратуре предстоит дать правовую оценку действиям педагога и проверить, не было ли подобных случаев ранее.