Раненая при атаке БПЛА на Сочи девочка пыталась укрыться в храме

Семилетняя девочка, получившая ранение ноги при падении обломков БПЛА на территорию храма в Сочи, пыталась в нем укрыться во время атаки ВСУ, прихожане оказали ей первую помощь.

Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"К сожалению, при отражении этой атаки девочка - дочка сотрудника нашей городской администрации, которая в этот момент выбежала из экскурсионного автобуса и пыталась найти убежище в храме, - пострадала. Получила легкое ранение в ногу. Оказывали ей помощь прихожане. В тот момент, когда все это происходило, в храме шла служба , - сообщил Затулин.

Во вторник при атаке ВСУ фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи, в результате пострадал семилетний ребенок, девочка госпитализирована, угрозы ее жизни нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Обломки БПЛА упали на территории храма в Сочи

Также в Хостинском районе Сочи зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, людей в нем не было. Власти Сочи заявили, что инфраструктура города функционирует в штатном режиме.