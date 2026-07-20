Умер фитнес-блогер Вадим «do4a» Иванов

В возрасте 37 лет умер российский фитнес-блогер Вадим «do4a» Иванов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как сообщает источник, ранее Иванов говорил о том, что столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Кроме того, он пережил два инфаркта.

Иванов был одним из самых известных блогеров в фитнес-среде. В своих роликах он популяризировал бодибилдинг, а также рассказывал о спортивной фармакологии и силовых тренировках. Являлся автором бренда спортивного питания и одежды.

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