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Путин наградил Газманова орденом

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Президент России Владимир Путин наградил певца Олега Газманова орденом. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин наградил Газманова орденом
© РИА Новости

Народного артиста РФ наградили орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Отмечается, что Газманов получил почетный знак отличия «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также в документе Олег Михайлович представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Ранее Газманов ответил на слухи о роскошном райдере. Исполнитель отметил, что одним из его главных пожеланий является возможность сыграть в падел-теннис.