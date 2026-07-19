Тверь включили в Золотое кольцо России, такое решение принято на федеральном уровне. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев.

Королев объявил о новом статусе Твери в воскресенье, на торжественной церемонии, посвященной Дню города.

«Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» — заявил глава региона.

По его словам, жители восприняли эту новость «по-настоящему горячо». Такой статус открывает для Твери новые горизонты. Это туризм, развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни.

День рождения Твери отмечают 19 июля. Это один из древнейших городов России. Первое упоминание Твери в летописях датируется 1135 годом, ей почти девять веков (891 год).

Золотое кольцо России — это туристический маршрут, который объединяет древние города Северо-Восточной Руси с богатым историческим и культурным наследием.