Российский город утонул из-за аномальных дождей

19 июля мощные ливни обрушились на Полевской в Свердловской области, превратив улицы в реки. Автомобили буквально плывут по дорогам, а частный сектор оказался в зоне бедствия. Об этом пишет E1.RU.

По словам местной жительницы, все уже затоплено на улице Грибоедова и в соседних переулках. Вода уже заходит в дома, люди в отчаянии.

В частном секторе у всех подтоплены подвалы и погреба. Огороды и теплицы плавают в воде.

В городской администрации подтвердили серьезность обстановки. Из-за обильных осадков в южной части Полевского отключилось электричество, а канализационно-насосные станции вышли из строя — оборудование оказалось затоплено.

Власти предупреждают, что из-за переполнения сетей возможен выход сточных вод из колодцев.