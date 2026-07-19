Запашный назвал причины кризиса клоунады

Современный кризис клоунады вызван нехваткой режиссерских кадров, массовым уходом юмористов на телевидение и в интернет, а также нежеланием самих артистов работать над новым репертуаром. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Кризис клоунады не связан с тем, что нет исполнителей. Прежде всего он связан с тем, что на сегодняшний момент нет хорошей режиссерской мысли. Нет хороших режиссеров, тренеров по клоунаде. Когда-то в Советском Союзе была проделана громадная работа для того, чтобы таких людей сначала воспитать, а потом удержать", - считает собеседник агентства.

По словам Запашного, сегодня лучшие юмористы уходят в телеиндустрию, где за них идет настоящая борьба между каналами, либо в интернет. "Сейчас, чтобы стать звездой, проще всего завести свою социальную сеть, снимать юмористический контент и, не выходя на манеж каждый день, получать за это и хорошие деньги, и славу", - пояснил он, отмечая, что "поле для юмора" сегодня очень большое.

Цирк же, по его словам, утратил прежнюю привлекательность: раньше клоунада была реальным способом заслужить мировую славу. "Люди шли в клоунаду для того, чтобы оказаться за рубежом, - это как слетать на Луну", - вспоминает директор цирка.

Одной из ключевых причин стагнации артист назвал пассивность самих клоунов. "Сами клоуны просто-напросто ленивы. По-хорошему, никто из них не мечтает занять нишу, которая полностью свободна, нишу, которую освободили Юрий Никулин и Олег Попов", - подчеркнул Запашный. Как пример трудолюбия, он упомянул Никулина, у которого было 30-35 смешных реприз и который мог годами работать в одном цирке, каждые полгода показывая новый юмор. Сегодня же, по его словам, клоуны обладают в лучшем случае двумя-тремя номерами и не меняют их десятилетиями, из-за чего их выступления становятся предсказуемыми.

Вместе с тем Запашный убежден, что при должном трудолюбии добиться успеха в этом жанре по-прежнему возможно. "Если они сейчас готовы со мной поспорить на эту тему и скажут, что Запашный врет, - вот тогда покажите, как вы землю роете. <...> Кто первый начнет рыть землю, творческую землю, сталкиваясь с трудностями, тот и станет тем самым Олегом Поповым и Юрием Никулиным на следующие десятилетия", - резюмировал артист.