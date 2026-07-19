В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов

Вылет и прилет 16 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет задерживаются девять рейсов: в Тбилиси, Казань, Батуми, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург.

На прилет задержано еще семь рейсов: из Уфы, Кемерово, Москвы, Батуми, Казани.

Росавиация в последний раз вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи в 06:27 мск 17 июля, они были сняты в 07:50 мск. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также 17 июля вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.