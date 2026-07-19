Жителей США предупредили о торнадо, шторме и наводнении

В выходные столица Соединенных Штатов и прилегающие к ней регионы оказались под угрозой сразу нескольких опасных природных явлений, что заставило Национальную службу погоды США (NWS) объявить экстренные предупреждения. По данным метеорологов, в зону риска попадают торнадо, разрушительные штормы с градом, внезапные наводнения, а также неблагоприятная экологическая обстановка, связанная с загрязнением воздуха.

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Особое внимание уделяется пяти округам штата Мэриленд, некоторые из которых непосредственно граничат с Вашингтоном, где объявлено предупреждение о возможном возникновении смерчей.

Синоптики зафиксировали мощный штормовой фронт, способный породить торнадо и выпадение града размером с мячик для гольфа, примерно в 80 километрах к северо-западу от американской столицы. В зону штормового предупреждения попали около 20 населенных пунктов, где ожидаются порывы ветра, превышающие 26 метров в секунду, и град диаметром более 2,5 сантиметров.

В опубликованном бюллетене NWS подчеркивается, что такие разрушительные ветры несут прямую угрозу жизни и здоровью людей: они валят деревья и крупные ветки, которые могут травмировать прохожих, повреждать жилые дома и припаркованные автомобили.

Кроме того, упавшие деревья способны полностью перегородить дорожное полотно, парализовав движение транспорта и затруднив работу экстренных служб.

Помимо ветровой угрозы, власти предупреждают о высоком риске наводнений, которые охватят не только Вашингтон, но и обширные территории штатов Мэриленд и Вирджиния.

Из-за чрезмерного количества осадков, прогнозируемых в ближайшие часы, возможно стремительное повышение уровня воды в реках, ручьях и других водотоках. Особенно уязвимыми считаются низинные районы и местности, исторически подверженные затоплениям. В городской черте и зонах с несовершенной дренажной системой высока вероятность быстрых подтоплений улиц и подвальных помещений.