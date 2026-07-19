Экстремалы переплыли Анадырский лиман на Чукотке

В Чукотском автономном округе в рамках фестиваля "Берингов пролив" спортсмены впервые полностью пересекли Анадырский лиман, преодолев дистанцию в 4,6 километра. Об этом сообщает правительство региона.

© МАХ / правительства Чукотского АО

Накануне, 18 июля, экстремалы провели соревнования на более короткой дистанции. Заплыв на 500 метров стал совместным проектом правительства Чукотского АО и Федерации зимнего плавания России. В нем приняли участие более 20 спортсменов из разных регионов России и зарубежных стран. Первым на финиш пришел Николай Морозов из Владивостока.

Власти региона и спортивная федерация подписали соглашение о сотрудничестве. Начальник окружного департамента физической культуры и спорта Алексей Химчук отметил, что округ планирует активно развивать зимнее плавание, привлекая на Чукотку экстремалов и спортсменов со всей страны.