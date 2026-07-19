Названы самые популярные профильные классы в школах РФ

Самыми популярными профильными классами в российских школах стали гуманитарный, технологический и социально-экономический. Об этом свидетельствует социологическое исследование "Обучение математике и естественно-научным дисциплинам в оценке родителей школьников", проведенное экспертами Президентской академии РАНХиГС (результаты есть в распоряжении ТАСС).

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"33% опрошенных родителей заявили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. В топ-3 самых популярных профильных классов входят гуманитарный, технологический и социально-экономический. В 13% случаев - естественно-научный профиль", - говорится в исследовании.

При выборе предметов для углубленного изучения 40% родителей ориентируются на математику, 36% - на русский язык, 34% назвали приоритетным предметом информатику, 24% - биологию, 23% - физику и 20% - химию. Математику, информатику и физику чаще выбирают мальчики, биологию и химию - девочки.

В опросе приняли участие более 2 000 родителей учащихся 6-11-х классов.