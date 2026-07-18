Борис Щербаков провел несколько дней в больнице

Народный артист РФ Борис Щербаков был планово госпитализирован.

Он провел в больнице несколько дней, затем его выписали, сообщил в беседе с ТАСС его сын Василий.

"Несколько дней Борис Васильевич планово находился в больнице, - рассказал собеседник агентства. - Сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо".

Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.