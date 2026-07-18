Российский город оказался обесточен после атаки ВСУ

Энергодар в Запорожской области оказался полностью обесточен после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации российского города.

«Ситуация в Энергодаре остается сложной. В городе отсутствуют электро- и водоснабжение, профильные службы работают над восстановлением», — рассказал собеседник российского информационного агентства.

При этом директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что станция продолжает работать в безопасном режиме. «Безопасность эксплуатации станции обеспечивается, радиационный фон остается в норме», — сказала она.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре. Украинские военные направили в здание пять дронов-камикадзе, что вызвало пожар, который полностью уничтожил здание.