Рособрнадзор подвел итоги пересдачи ЕГЭ

Результаты ЕГЭ на пересдаче улучшили 98 805 человек, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Какие же результаты показали наши выпускники, которые пересдавали этот экзамен? Почти 99 тыс. улучили свой результат. Мы рады за них, поздравляем", - сказал Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

"24 645 человек у нас результат не улучшили. Наоборот, он у них понизился", - сказал Музаев.

У 12 418 человек результат ЕГЭ на пересдаче не изменился, указали в ведомстве.