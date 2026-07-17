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Рособрнадзор подвел итоги пересдачи ЕГЭ

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Результаты ЕГЭ на пересдаче улучшили 98 805 человек, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Рособрнадзор подвел итоги пересдачи ЕГЭ
© ТАСС

"Какие же результаты показали наши выпускники, которые пересдавали этот экзамен? Почти 99 тыс. улучили свой результат. Мы рады за них, поздравляем", - сказал Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

"24 645 человек у нас результат не улучшили. Наоборот, он у них понизился", - сказал Музаев.

У 12 418 человек результат ЕГЭ на пересдаче не изменился, указали в ведомстве.