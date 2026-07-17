Город, офис, дом: поколение Z в поисках идеала

Зумеры начинают играть все более заметную роль на рынке недвижимости. Их практический интерес к покупке жилья активно растет (например, в проектах девелоперской компании «Главстрой регионы», по ее собственным наблюдениям, количество обращений покупателей 18-29 лет от роду в 2025 году увеличилось на 48% по сравнению с 2024 годом*). Их оценка офисной среды становится все более важной, а в ряде случаев — ключевой для работодателей (а стало быть, для девелоперов и управляющих компаний).

Даже их мнение по поводу городского благоустройства приобретает все больший вес — ведь от степени позитивности этого мнения отчасти зависит, захочет ли зумер остаться и закрепиться в своем городе или отправится искать лучшей доли на стороне. Недавнее совместное исследование, результатами которого архитектурное бюро Pergaev bureau и технопарк «Айра» поделились с Бизнес ФМ, как раз было посвящено тому, как молодые люди 1997-2012 годов рождения оценивают общественные пространства и их обустройство в больших городах страны.

Фото: Алексей Букреев/Фотобанк Лори

Всего в исследовании приняли участие жители 20 российских городов: Красногорска, Костромы, Подольска, Уфы, Липецка, Читы, Вологды, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Севастополя, Ялты и других. Оказалось, что для зумеров общественные пространства являются важной частью городской идентичности. При этом молодежь все чаще смотрит на малые архитектурные формы не как на второстепенный элемент благоустройства, а как на полноценную часть городской среды и повседневного опыта, и запрос касается не только количества объектов, но и их внешнего вида, удобства и разнообразия сценариев использования, рассказывает руководитель креативного отдела Pergaev bureau Екатерина Пергаева.

Екатерина Пергаева руководитель креативного отдела Pergaev bureau «Результаты опроса показывают, что молодое поколение воспринимает городскую среду как место для восстановления и эмоциональной разгрузки. Поэтому, например, среди наиболее востребованных элементов уличной мебели оказываются лежаки, шезлонги, мягкие зоны отдыха и качели. Такие объекты позволяют замедлиться, переключить внимание и получить позитивный пользовательский опыт в условиях высокого темпа городской жизни. Одновременно мы видим запрос на более спокойную и гармоничную визуальную среду. В условиях информационной перегруженности зумеры все чаще отдают предпочтение минималистичным решениям и малым архитектурным формам, которые органично интегрируются в окружающее пространство. Для многих молодых людей сегодня важен не столько конкретный стиль, сколько способность объекта поддерживать целостность городской среды и создавать ощущение комфорта. Однако получается, что в большинстве городов качество общественных пространств, увы, пока не соответствует ожиданиям нового поколения».

А теперь конкретно. «Опрос показал, что 69% молодых россиян считают количество качественных малых архитектурных форм недостаточным. О полном отсутствии красивых МАФов в своих городах сообщили 34% респондентов. Еще 35% отметили, что такие объекты есть, но их слишком мало. Лишь 31% участников опроса считают, что качественная городская мебель и объекты благоустройства представлены в достаточном количестве», — говорится в исследовании.

Интересно, что жители регионов редко концентрируются на конкретных архитектурных стилях. Для многих главным критерием остается способность объекта органично вписываться в окружающую среду: такой вариант выбрали 19%. Авторы исследования связывают это с дефицитом качественных и разнообразных общественных пространств: на фоне ограниченного выбора запрос смещается от сложных дизайнерских решений к базовому качеству городской среды.

Если же все-таки говорить о стилях, то те же 19% получил минимализм; конструктивизм, авангард и биотек набрали по 7%, и еще 7% участников указали, что им подойдут любые стили. Остальные ответы равномерно распределились между параметрическими формами, ар-нуво, брутализмом, яркими абстракциями, лофтом, скандинавским и более современным стилями, поп-артом, барокко, кубизмом и другими.

Фото: Pukhov K/Фотобанк Лори

Среди наиболее востребованных элементов городской мебели лидируют скамейки (20%), качели (17%) и лавочки (16%). Далее идут амфитеатры для сидения (12%), беседки (8%), лежаки и шезлонги (6%), уличные столы (6%), гамаки и кресла (по 4%). По 3% набрали стулья и мягкие зоны отдыха, еще 2% пришлось на кресла-качалки. При этом качели оказались не только одним из самых популярных объектов городской среды, но и одним из наиболее дефицитных. О нехватке качелей заявили 14% респондентов.

«Сегодня молодежь формирует запрос на более расслабленные и неформальные сценарии отдыха. Главным дефицитом городской среды зумеры также назвали лежаки и шезлонги (15% ответов), мягкие зоны отдыха (14%), беседки (11%) и амфитеатры для сидения (10%). Уличные столы получили 8%, гамаки и кресла — по 6%, скамейки и кресла-качалки — по 5%, лавочки — 4%, стулья — 2%. Среди дополнительных пожеланий респонденты назвали урны, навесы и столы с возможностью подключения электроники», — подчеркивают авторы исследования.

Фото: Кирилл Сиротюк/Фотобанк Лори

По их наблюдениям, молодежь воспринимает город как пространство для длительного пребывания, общения и восстановления, а не только как транзитную территорию. Так, 48% опрошенных используют уличную мебель для отдыха и ожидания, 27% — для встреч и общения, 23% — для того, чтобы перекусить или выпить кофе. Стоит особо отметить: лишь 2% используют уличную среду для спорта. Показательно также, что вариант «для работы или учебы на свежем воздухе» не выбрал ни один участник опроса. Несмотря на распространение гибридных форматов занятости и развитие концепции города как рабочего пространства, зумеры пока воспринимают общественные зоны прежде всего в качестве места для отдыха и перезагрузки.

Среди главных проблем городской мебели молодое поколение выделяет недостаточный уровень комфорта и эргономики (25%). Еще 22% считают, что в городах в целом недостаточно МАФов и уличной мебели. На необходимость более эстетичного внешнего вида указали 19% респондентов. Запрос на новые функциональные сценарии использования набрал 9%, разнообразие форм — 6%, увеличение количества урн — 6%. Примерно 3% хотели бы видеть более долговечные конструкции, столько же выступают за навесы от солнца и осадков. Также 3% набрал ответ «меня все устраивает».

Фото: magnific.com

В продолжение темы коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин отмечает, что и при выборе квартиры поколению Z важны сервисы рядом с домом, благоустроенный двор, места для общения и отдыха, возможность работать удаленно и решать бытовые вопросы без лишней бюрократии. «Молодой покупатель оценивает проект через простые вопросы: сколько времени займет дорога, где можно поработать из дома, куда выйти вечером, как получить нужные услуги рядом с домом. Зумеры воспринимают первую квартиру как гибкий актив: сегодня она помогает уйти из аренды и жить самостоятельно, завтра может стать объектом для сдачи, продажи или обмена. Поэтому они внимательнее смотрят на ликвидность, транспортную доступность, планировку, цифровые сервисы и, конечно, среду вокруг дома. Они готовы выбирать компактные квартиры и новые локации, если проект дает понятный сценарий жизни. В ближайшие годы доля таких клиентов будет расти, и девелоперам придется точнее настраивать под них продукт и коммуникацию», — уверен эксперт.

По словам директора по продукту ГК «Кортрос» Евгения Енина, грамотные застройщики уже учитывают запросы зумеров наравне с интересами других аудиторий — семейной, старшего поколения, поклонников здорового образа жизни. «Молодые покупатели оцениваются девелоперами как активная и наиболее быстрорастущая платежеспособная группа. Согласно оценке поведения зумеров, проводимой исследователями GWI, эти потребители хорошо разбираются в технологиях, ценят этичность, но личную ответственность за окружающую среду не переоценивают и чаще считают, что делать больше нужно брендам, а в компаниях уважают надежность и последовательность. Ориентация на зумеров уже заметна в передовых девелоперских продуктах: эргономичные планировки, чтобы перенести активности во двор, в кафе или рядом с домом, цифровые решения для управления средой, интересный и насыщенный функциями ландшафт», — делится наблюдениями собеседник Бизнес ФМ.

Евгений Енин директор по продукту ГК «Кортрос» «Зумеры позитивно относятся к переменам и оценивают гибкость среды: в горизонте одного дня, если мы говорим про состав инфраструктуры, а также в перспективе трех-пяти лет — при выборе планировки. Они быстро переключаются между работой и отдыхом, уединением и общением. Поэтому в домах учитывается «гибридный» образ жизни: «тихие» и «шумные» зоны приводятся к балансу, добавляются коворкинги, камерные пространства для встреч, настольных игр, амфитеатры и кинозоны под небом, а также места, где можно просто сосредоточиться или расслабиться. При все большей цифровизации живого общения у зумеров все меньше. Они обожают приложения, чтобы управлять своей умной квартирой и сервисами дома, бесконтактный доступ, но находить точки опоры в реальной жизни им непросто. Поэтому девелоперы берут на себя задачу создать атмосферу доверия и точки контакта для соседей. Стоит отметить, что эмоциональный комфорт для молодых людей часто имеет большее значение, чем материальная выгода. Скажем, зумерам понравятся чилл-ауты, где можно устроиться одному и поработать с ноутбуком в тишине и на свежем воздухе. От детских и спортивных площадок такие зоны скрыты, в этом помогают ландшафтные приемы. Такое зонирование позволяет каждому поддерживать свое настроение и ритм».

Даже девелоперы, работающие в самых высокобюджетных сегментах столичного жилого рынка, не обходят зумеров своим вниманием. Среди инфраструктурных объектов, интересных молодежи, директор по продукту компании Sminex Анна Беляева выделяет, в частности, фитнес-центры с полноценными бассейнами, тренажерными залами и спа-зонами и дворы-парки с проработанными маршрутами для прогулок, зонами воркаута и спортивными площадками.

Анна Беляева директор по продукту компании Sminex «Среди покупателей в возрасте 20+ уже есть семейные люди. Они обращают отдельное внимание на безопасность территории дома, на то, чем здесь можно заняться с детьми, поэтому в девелоперском списке объектов — зоны для барбекю и пикников, террасы у воды, сухие фонтаны, конечно, детские развивающие площадки, оборудование для паркура и видеостанции для блогинга, что особенно востребовано молодым поколением. Среди молодых покупателей встречаются представители сферы IT, криптотрейдеры, медийные персоны. Часто они стремятся развивать социальные связи в кругу интересных и полезных им людей. Им в помощь — клубные гостиные и лаунжи для неформального общения и совместных мероприятий. Это «третье место» после квартиры и работы, которое значительно расширяет пространство для жизни. Наконец, молодые состоятельные люди в Москве требовательны к сервису и ждут, что любой бытовой вопрос, от подбора домашнего персонала до клининга и доставки цветов, они могут передать на аутсорс».

Что касается офисного сегмента, то здесь, по определению коммерческого директора компании «Неометрия» Ленарии Хасиятуллиной, поколение Z уже не аудитория будущего, а полноценный участник рынка. Поэтому офисные девелоперы рассматривают свои проекты сразу с двух точек зрения: тех, кто выбирает офис для своего бизнеса, и сотрудников компаний-резидентов. И среда должна одинаково отвечать ожиданиям обеих групп.

Ленария Хасиятуллина коммерческий директор компании «Неометрия» «С одной стороны, это предприниматели новой волны. Мы определили этот сегмент как «новую волну талантливого бизнеса» — молодых основателей компаний и руководителей быстрорастущих команд. Исследование с применением методики символического моделирования показало, что для них идеальный бизнес-центр — это «хаб будущего»: пространство, которое помогает развивать бизнес, ускорять процессы, выстраивать новые связи и поддерживает ощущение движения вперед. Их главный антипод — стагнация, неэффективность и среда, которая не соответствует темпу современной экономики. С другой стороны, представители этого поколения — потенциальные сотрудники компаний, которые будут работать в бизнес-центре. Сегодня работодатели все чаще стремятся вернуть сотрудников в офис, но сделать это можно только тогда, когда рабочая среда становится конкурентным преимуществом. Именно поэтому в проектах появляются террасы, уличные офисы, спортивные площадки, благоустроенный парк и другие общественные пространства, которые делают офис комфортным местом для работы в течение всего дня. Я бы говорила о специфике запроса поколения зумеров. Речь не столько об их желании отдыхать, сколько о потребности управлять своим состоянием в течение рабочего дня. Работа с высоким уровнем вовлеченности требует постоянной концентрации, поэтому возможность ненадолго сменить обстановку, выйти на свежий воздух или провести встречу «без галстуков» не в переговорной, а в парке или в коворкинге положительно сказывается на продуктивности рабочего процесса. И, согласно данным Центра исследований рынка коммуникаций НИУ ВШЭ и агентства «КД», молодые специалисты при выборе работодателя обращают внимание не только на уровень дохода, но и на комфортную атмосферу, баланс между работой и личной жизнью, возможности для развития, уважительную коммуникацию и гибкость».

Впрочем, по мнению директора департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс-девелопмент» Светланы Мазур, правильнее все-таки говорить не о проектах для конкретного поколения, а о современных подходах к формированию рабочей среды в целом. Ведь сегодня девелоперы стремятся создавать пространства, которые отвечают потребностям разных пользователей и учитывают меняющиеся сценарии жизни и работы.

Светлана Мазур директор департамента аренды и продаж коммерческой недвижимости ГК «Галс-девелопмент» «Безусловно, запросы молодых специалистов все активнее влияют на развитие офисов. Зумеры становятся все более заметной частью рабочей силы и, по прогнозам аналитиков, уже к 2035 году будут крупнейшей поколенческой группой сотрудников. Они не хотят приходить в офис со стерильными серыми или белыми стенами, для них важны не только функциональность офиса, но и его атмосфера: интересная архитектура здания, современный дизайн внутри, продуманность зон для отдыха, спорта и учебы. Компании, ориентированные на долгосрочное развитие, уже сегодня учитывают эти ожидания при создании рабочих пространств. И меня совершенно не удивляет, что зумеры ищут в окружающей среде возможность замедлиться, расслабиться; наоборот, такой запрос выглядит вполне закономерным. Поколение зумеров — «цифровые аборигены», они выросли в условиях постоянного информационного потока, коммуникаций без границ и высокой скорости жизни. Поэтому потребность в комфортных пространствах, где можно переключиться, восстановить силы или просто провести время без лишнего шума, вполне естественна для них. При этом, на мой взгляд, зумеры ищут не столько специальные пространства для отдыха, сколько возможность выбора. Поэтому так важны внутри и вокруг офиса озелененные территории, прогулочные маршруты, тихие зоны отдыха, террасы, удобные места для встреч и общения, спортивная инфраструктура».

Если говорить о благоустройстве и МАФах, то, по словам эксперта, востребованы прежде всего решения, которые делают пространство удобным для ежедневного использования: комфортные места для сидения, навесы, качественное освещение, возможность зарядить ноутбук и телефон, доступ к Wi-Fi, элементы благоустройства, которые помогают проводить время на открытом воздухе. «Мне кажется, поколение зумеров во многом усилило внимание рынка к качеству общественных пространств. Для них ведь важно не только наличие необходимой инфраструктуры, но и общая атмосфера среды — насколько она комфортна, безопасна, эстетична и располагает к разным сценариям времяпрепровождения», — резюмирует Светлана Мазур.

* Есть в распоряжении Бизнес ФМ