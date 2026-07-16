Умерла вдова телеведущего Юрия Николаева

Элеонора Николаева, вдова известного телеведущего Юрия Николаева, умерла через 7 месяцев после смерти супруга, пишет «СтарХит».

Журналисты отметили, что супруги прожили вместе 50 лет, жили дружно и счастливо.

По данным портала, Элеонору Александровну похоронили на Троекуровском кладбище. На похороны были приглашены только близкие люди, смерть вдовы телеведущего не предавалась огласке.

Элеонора Александровна Гравис родилась 28 ноября 1951 года в Москве в творческой семье. Её отец, Александр Гравис, был джазовым музыкантом, играл в оркестре Олега Лундстрема, а мать, Кира Петровна, работала переводчицей с английского языка.

Элеонора получила высшее образование в Московском финансовом институте (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ), окончила его с красным дипломом. Быстро сделала карьеру и возглавила подотдел в Госплане СССР.

С будущим мужем познакомилась ещё подростком: Николаев дружил с её старшим братом — актёром Рональдом Грависом. Романтические отношения завязались через много лет, а еще через несколько лет, 5 апреля 1975 года, Николаев и Гравис поженились.

После школы Элеонора Александровна окончила Московский финансовый институт. К телевизионной славе не стремилась, работала финансовым директором компании ЮНИКС.

В 2023 году Элеонора Николаева рассказала журналистам о своем долгом браке и заявила, что не представляет жизни без мужа.