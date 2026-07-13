Названа причина смерти Нинель Калениченко

Знакомые звукорежиссера и члена Союза кинематографистов России Нинель Калениченко рассказали о причинах ее смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

© Союз кинематографистов Российской Федерации

По информации знакомых Калениченко, ее смерть наступила в результате естественных причин. Там подчеркнули, что звукорежиссер не страдала от серьезных заболеваний.

«Возраст, болела, конечно, но ничего серьезного. Старостью болела, ничего хронического у нее не было. Все-таки 95 лет», — рассказали знакомые женщины.

Церемония прощания с Калениченко состоится 15 июля. Она пройдет в храме Боткинской больницы.

Калениченко умерла 12 июля. В киносреде она была известна как звукооператор киностудии «Мосфильм», куда она пришла работать в середине пятидесятых годов. В качестве звукооператора дубляжа она участвовала в создании более 50 художественных фильмов.