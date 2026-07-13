В России к выборам подготовят 600 экспертов

В России в преддверии выборов в Госдуму начали работу федеральные курсы для общественных наблюдателей, с помощью которых планируется подготовить около 600 экспертов. Об этом рассказал газете «Ведомости» директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шуников.

Программа повышения квалификации «Экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение общественного наблюдения за выборами» была разработана Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Это первая в своем роде федеральная программа обучения, ранее действовали лишь разрозненные курсы на уровне регионов, пояснил Владимир Шуников.

По словам директора Института дополнительного образования РГГУ, в первом потоке программы участвует около 150 человек, а обучение в онлайн-формате будет продолжаться до единого дня голосования.

«Мы делаем акцент на том, как наблюдатель вписывает себя в [выборные] процедуры, чтобы это было корректно с юридической точки зрения и вместе с тем, чтобы он четко понимал свой функционал. [Рассказываем] принципы взаимодействия с представителями УИК, с электоратом, с другими присутствующими. Естественно, что в этом ключе мы должны собрать у наблюдателя четкое понимание и своего функционала», – уточнил Шуников.

Особенное внимание в рамках обучения будет уделяться нештатным ситуациям, в качестве лекторов привлечены преподаватели-психологи, члены Общественной палаты, Центризбиркома, НОМа, преподаватели РГГУ.

Всего в России планируется подготовить к общественному наблюдению за выборами порядка 100 000 человек, обучение уже прошли более 30 000 человек.

Напомним, что осенние выборы в России пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы девятого созыва, впервые проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов.