Умер актер из "Мухтара" Иван Кушнерук

Актер Иван Кушнерук, известный по роли Сергея в сериале "Мухтар. Новый след", умер 28 июня в возрасте 34 лет.

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Об этом ТАСС сообщил режиссер Сергей Землянский.

"Да, он действительно скончался. [Это произошло] 28 июня", - сказал Землянский.

Кушнерук родился в Лунинце (Брестская область, Беларусь), окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств. С 2015 года служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, где был занят в спектаклях "Шляхтич Завальня", "Первый", "Две души", "Стражи Тадж‑Махала", "Школа налогоплательщиков" и других. В 2020 году покинул театр. Известен по ролям в сериале "Мухтар. Новый след" и мелодраме "Постучись в мою калитку".