В Крыму из-за аварии на сетях ограничили водоснабжение

В Крыму 11 июля ограничили подачу воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях. Об этом сообщило ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение приостановлено в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Раздольненском районах, а также в городах Евпатория, Красноперекопск, Армянск и поселке Раздольное. Работы по восстановлению проводятся на сетях «Крымэнерго».

Сроки возобновления подачи воды не уточняются.

Ранее сообщалось, что правительство России направит более 4,3 млрд рублей из резервного фонда на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, которые столкнулись с трудностями из-за снижения турпотока на фоне действий вооружённых сил Украины.