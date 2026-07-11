Прощание с двумя погибшими девочками прошло в Кызыле

В Кызыле в субботу, 11 июля, прошло прощание с двумя девочками, тела которых ранее были обнаружены на берегу Енисея.

Их исчезновение вызвало широкий общественный резонанс. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики прекратить споры, взаимные обвинения и поиски виновных в социальных сетях, а также достойно проводить девочек в последний путь.

— Прощание с первой девочкой началось с 7:30 (03:30 мск, — прим. «ВМ»). Прощание со второй — начинается с 9.40 (05:40 мск), — сообщили в пресс-службе правительства региона ТАСС.

Подростки ушли из дома в Кызыле вечером 1 июля и перестали выходить на связь. Позже тела пропавших нашли в разных местах: на берегу реки Енисей и в районе села Ийи-Тал. Родители провели процедуру опознания. Следователи продолжают следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели девочек.

Обе девочки были из благополучных семей, учились в одном классе и получали хорошие оценки. Как пропали школьницы и как продвигались их поиски — в материале «Вечерней Москвы».