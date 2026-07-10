В ВУЗах может появиться новый предмет

В программе ряда вузов России уже 2027-2028 учебном году может появиться курс «Русский язык как государственный». Об этом рассказал РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

По его словам, ведомство планирует разослать проект в университеты и получить обратную связь уже в начале 2027 года.

«И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027-2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов, как минимум тех, кто участвует в пилотном проекте, но и затем всех российских университетов», - пояснил Константин Могилевский на полях заседания управсовета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

Замминистра уточнил, что проект модуля был подготовлен Санкт-Петербургским государственным университетом и «речь не идет о повторении школьного курса».

«Русский язык как государственный» предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Ну и, конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных», - подчеркнул он.

Ранее глава государства Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте РФ поручил включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2029 года, ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.