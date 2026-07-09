Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Гергиеву

Президент России Владимир Путин отметил благодарностью художественного руководителя и директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность художественному руководителю и генеральному директору Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, передает РИА «Новости».

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации... Гергиеву Валерию Абисаловичу», – говорится в тексте документа.

Помимо руководителя двух ведущих российских театров, благодарность президента объявлена еще нескольким специалистам, внесшим вклад в организацию общественно значимых проектов. Среди них — директор Центра страноведческого анализа в научно-образовательной сфере Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Владимир Беклямишев, начальник отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Лев Остапчук, директор Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Доку Завгаев, а также заместитель директора этого фонда Игорь Макеичев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Валерием Гергиевым.

В ходе беседы глава государства предложил увековечить память дирижера Юрия Темирканова.

В апреле российский лидер наградил коллектив театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве».