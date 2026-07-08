Кравцов доложил Путину о рекордном результате ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о рекордном за 25 лет результате ЕГЭ.

«За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», — сказал он на совещании.

Он также отметил, что средний балл ЕГЭ ежегодно растёт в среднем на два балла.

Ранее стало известно, что первой за всю историю ЕГЭ набравшая 500 баллов выпускница школы Екатерина Малкова подала документы в МФТИ.