Центральный регион России, в том числе Москву, накроют аномальные ливни, ожидается выпадение до 80% месячной нормы осадков. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на выходных, 11 и 12 июля, будет наблюдаться эффект Фудзивары, который происходит из-за слияния двух циклонов в один большой.

«Первый циклон по имени «Бернадетт», зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря, а второй (…) фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие – 1 раз в 10 лет», - пояснил он.

В итоге, по словам Евгения Тишковца, ожидается, что под действием суперциклона центральную Россию зальют дожди.

«На столицу обрушатся аномальные ливни – в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы», - предупредил метеоролог.

В России изменился климат

Ранее синоптики предупредили, что в июле ряд российских регионов накроет аномальная жара. Высокие температуры ожидаются в Мурманской области и на севере Архангельской, а также восточных районах Карелии и Дагестане.