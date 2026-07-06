Жители Ленобласти пришли проститься с убитой педофилом 12-летней девочкой

В православном храме в городе Колпино состоялось прощание с 12-летней девочкой, тело которой было обнаружено в лесополосе Ленинградской области с признаками насильственной смерти. На церемонию проститься с ребёнком пришли родные, близкие, местные жители и представители властей. Траурное мероприятие прошло при усиленных мерах безопасности.

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Ранее суд арестовал 46-летнего Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве школьницы. Как сообщили в следственных органах, мужчина уже дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. На допросе Мехнин признался, что на протяжении 15 лет вынашивал преступные фантазии об изнасилованиях жен своих друзей и знакомых, что может указывать на длительный латентный период его опасных наклонностей.

По версии следствия, Мехнин напал на девочку, когда она находилась одна. Тело ребёнка нашли в лесополосе с множественными телесными повреждениями. Подозреваемый, ранее судимый, владел строительной фирмой, которая была ликвидирована из-за долгов. В момент задержания он не имел легального бизнеса. Следствие проверяет его причастность к другим нераскрытым преступлениям.

Общественность и местные жители выражают возмущение и требуют самого сурового наказания для убийцы. Власти Ленинградской области взяли расследование под личный контроль. Психологи оказывают помощь семье погибшей. Назначены судебно-медицинские и психиатрические экспертизы для установления вменяемости обвиняемого.