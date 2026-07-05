В Крыму топливо поступило на 112 АЗС полуострова

В Крыму топливо для личных автомобилей населения сегодня будут продавать на 112 АЗС региона. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

30 июня министр сообщил, что в ближайшее время топливо в Крыму поступит в свободную продажу примерно на 50 сетевых АЗС Крыма. Предполагаемого объема поставки должно хватить для заправки примерно 5 - 7 тысяч автомобилей. Это первый шаг к нормализации ситуации с поставками топлива в Крыму.

При этом в республике продолжает действовать установленный лимит отпуска топлива населению: 20 литров бензина в бак машины один раз в сутки.

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Сегодня в Севастополе на пяти АЗС норму отпуска топлива населению увеличили в два раза: с 20 до 40 литров. Столько бензина или дизеля можно получить на этих АЗС по QR-кодам.