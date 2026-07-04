Умер цыганский барон Артур Чераре

Посольство России в Молдавии выразило соболезнования в связи со смертью цыганского барона республики Артура Чераре.

"Ушел из жизни яркий общественный деятель, человек широкой души и твердых принципов, мудрый хранитель самобытных традиций своего народа. Неоценим его вклад в развитие межнационального диалога, укрепление мира и согласия в республике", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Чераре умер на 66-м году жизни в молдавском городе Сороки, который считается столицей цыганской общины, здесь расположена резиденция барона. На протяжении многих лет он был одним из самых известных представителей цыганской общины страны, участвовал в общественной жизни и занимался сохранением традиций своего народа. Артур унаследовал этот неформальный, но влиятельный титул от своего отца, Мирчи Чераре, который был признан главой цыган СССР. По неофициальным данным, в Молдавии проживает около 15 тыс. цыган.