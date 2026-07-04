Эксперт Адамушкина: загранпаспорт стоит проверять раньше, чем куплены билеты

Загранпаспорт перед поездкой стоит проверять раньше, чем выбран отель и куплены билеты. У него есть не только дата окончания, но и целый набор юридических тонкостей, из-за которых отпуск может сорваться уже на стойке регистрации или на границе.

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В России можно иметь два действующих загранпаспорта. Это законный вариант для тех, кто часто ездит за рубеж, держит один паспорт в визовом центре, хочет сохранить действующие визы или боится остаться без свободных страниц.

"Важная деталь: второй паспорт оформляют только нового образца, с электронным носителем. Третий действующий загранпаспорт получить уже нельзя без аннулирования одного из старых", - пояснила "Российской газете " генеральный директор турагентства "Дотур" Олеся Адамушкина.

Есть и различие между паспортами старого и нового образца. Старый действует 5 лет, новый - 10 лет. Новый обычно удобнее для частых поездок, старый может пригодиться в отдельных срочных случаях: при экстренном лечении, тяжелой болезни или смерти близкого родственника за границей. Его могут оформить быстрее, до трех рабочих дней, если есть подтверждающие бумаги. Горящий тур, внезапная скидка на билеты или просроченный паспорт к таким основаниям не относятся.

Отдельная история - свадебное путешествие после смены фамилии. Загранпаспорт на прежнюю фамилию не превращается в недействительный в день свадьбы. По российским нормам после изменения персональных данных его нужно заменить в течение 6 месяцев. Внутренний паспорт РФ меняют быстрее - в пределах 90 дней. Поэтому ситуация, когда новый российский паспорт уже на новой фамилии, а заграничный еще на старой, возможна.

"Для поездки критично, чтобы билет, бронь, страховка и виза были оформлены на ту фамилию, которая стоит в загранпаспорте. Свидетельство о браке может объяснить смену фамилии, но оно не заменяет паспорт и не исправляет ошибку в билете. Если с даты смены фамилии прошло больше 6 месяцев, ехать по старому загранпаспорту уже рискованно", - уточнила эксперт.

Если паспорт просрочен или потерялся за границей, нужно обращаться в консульское учреждение России. Там оформляют свидетельство на возвращение в РФ. Это средство для возвращения домой, а не полноценная замена загранпаспорта для продолжения маршрута. С таким свидетельством лучше заранее согласовать рейс с авиакомпанией и избегать сложных пересадок, где у транзитной страны могут быть свои требования.

Еще одна частая ловушка - визы в старом паспорте. Их судьба зависит от страны, которая выдала визу. Иногда можно путешествовать с новым паспортом и визой в старом, иногда нужен перенос или новая виза. Универсального правила нет, поэтому перед покупкой тура проверяют требования конкретного направления. То же касается детей. В 2026 году для ребенка лучше заранее оформить собственный загранпаспорт, особенно для авиаперелета и визовых стран.

"Свидетельство о рождении само по себе уже нельзя считать надежным основанием для зарубежной поездки, кроме отдельных специально разрешенных случаев", - отметила Олеся Адамушкина.

Перед вылетом стоит смотреть не только срок действия паспорта. Важны свободные страницы, целая страница с фото, читаемая машиносчитываемая строка, отсутствие разрывов, залитий и следов самостоятельного ремонта. Паспорт может быть действующим по дате, но вызвать вопросы из-за повреждений.

Еще нужно помнить о правилах страны въезда: многие государства требуют запас срока действия на 3 или 6 месяцев после поездки. Поэтому надежная проверка перед отпуском - это паспорт, фамилия в билетах, виза, срок действия для страны назначения, транзит и состояние самого паспорта.